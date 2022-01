नकल करते लॉ छात्र को पकड़ा, तो कॉलेज में किया हंगामा बुलानी पड़ी पुलिस

धौलपुर. राजकीय विधि कॉलेज में चल रही प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान जयपुर से आए उडऩदस्ते ने एक परीक्षार्थी को नकल करते हुए दबोचा है। इससे गुस्साएं परीक्षार्थियों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख प्राचार्य को पुलिस बुलानी पड़ी। बाद में समझाइश के बाद परीक्षार्थियों को शांत कराया गया।

धौलपुर. राजकीय विधि कॉलेज में चल रही प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान जयपुर से आए उडऩदस्ते ने एक परीक्षार्थी को नकल करते हुए दबोचा है। इससे गुस्साएं परीक्षार्थियों ने प्राचार्य कक्ष के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख प्राचार्य को पुलिस बुलानी पड़ी। बाद में समझाइश के बाद परीक्षार्थियों को शांत कराया गया। बाद में यूनिवर्सिटी को पत्र भेजा गया, जिसके बाद परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र ही बदल गया है। अब परीक्षार्थियों को राजकीय पीजी कॉलेज में परीक्षा देनी होगी। प्राचार्य डॉ. नीलू गोयल ने बताया कि अम्बेडकर लॉ विश्वविद्यालय की ओर से लॉ प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। दोपहर तीन बजे से परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान कॉलेज स्टाफ परीक्षा कक्षों को चेक कर रहा था। इस दौरान ही जयपुर से ज्वॉइंट सेके्रटरी नईम के नेतृत्व में आधा दर्जन सदस्य चैकिंग करने पहुंच गए। उन्होंने एक छात्र को हाथ में से नकल करते पकड़ लिया और केस बना दिया। इसके विरोध में छात्र एकत्रित हो गए और दूसरे कक्ष के छात्र भी प्राचार्य कक्ष के बाहर आ गए। इस दौरान छात्रों का कहना था कि परीक्षा में प्रश्नपत्र आउट ऑफ सिलेबस आया है। उन्होंने केस बनाने का भी विरोध किया। बाद में समझाइश कर मामला शांत कराया गया। इधर, उडऩदस्ते की रिपोर्ट के आधार परीक्षा केन्द्र बदल कर राजकीय पीजी महाविद्यालय कर दिया गया है।

