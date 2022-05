Calcium Superfood Diet: इन 4 चीजों को खाने से कभी नहीं होगी बॉडी में कैल्शियम की कमी, हड्डियों का दर्द होगा छूमंतर

कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने के साथ-साथ दांतों से जुड़ी दिक्कतें, नाखून टूटना और चक्कर आना, याददाश्त में कमी, हाइट बढ़ना रुकना आदि जैसी दिक्कते भी होती हैं। इसलिए चलिए जानें कि कैल्शियम का पावरहाउस ये फूड्स कौन से हैं, जिन्हें खाने से कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है।

कैल्शियम की कमी के लक्षण- Calcium Deficiency Symptoms 1 शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां और जोड़ो में दर्द बढ़ जाता है और मांसपेशियों में भी दर्द बढ़ता है। 2 थोड़ी सी चोट पर ही फ्रैक्चर होने लगता है। या मल्टी फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ता है।

3 याद्दाश्त में भी कमी आने लगती है। 4 शरीर सुन्न होने लगता है और हाथ-पैरों में झुनझुनाहट या सुई जैसी चुभन महसूस होती है। 5 पीरियड में गड़बड़ी होने लगती है।

6 दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। 7 कैल्शियम की कमी से ब्लड क्लॉटिंग भी होने लगती है। शरीर को कितने कैल्शियम की जरूरत होती है?-How Much Calcium Does the Body Need?

बच्चों के लिए रोज 500-700 मिलीग्राम कैल्शियम युवाओं को रोज 700-1,000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रेग्नेंट लेडी को रोज 1,000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लैक्टिंग मदर यानी दूध पिलाने वाली मां को रोज करीब 2,000 मिलीग्राम कैल्शियम





कैल्शियम से भरपूर फूड - Calcium Rich Foods दूध

दूध कैल्शियम का पावर हाउस है। करीब 100 ग्राम दूध में ही 125 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। रोज एक गिलास गाय का दूध शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर देता है। दूध अगर नहीं पचता तो आप दही भी खा सकते हैं।

रागी

रागी में कैल्शियम बहुत होता है और करीब 100 ग्राम रागी से 344 से 364 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिल सकता है। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए रोज रागी को डाइट में जरूर शामिल करें।

अंकुरित मूंग

प्रोटीन से भरा अंकुरित मूंग कैल्शियम का पावर हाउस भी है। इसे किसी भी रूप में खाना शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा। वजन घटाने के लिए भी जानी जाती है।

गुड़

100 ग्राम गुड़ 1638 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। रोजाना थोड़ा गुड़ खाने पर भी आपको कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा मिल सकती है।

तो अपनी डाइट का हिस्सा ऊपर दिए गए कैल्शिमय रिच फूड्स को बना लें। हडि्डयां और याददाश्त उम्रभर मजबूत रहेगी। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।