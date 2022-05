Blood Sugar Increasing Foods: ये 5 फूड्स खाते ही 300 mg/dl पार हो जाता है ब्लड शुगर, डायबिटीज पेशेंट्स भूल कर भी न खाएं

हाई ब्लड शुगर बढ़ाने वाले फूड्स-Foods known to cause high blood sugar मुसली या कार्नप्लेक्स( Breakfast Cereals Increase Blood Sugar Level)

अगर आपको लगता है कि कार्नफ्लेक्स या मुसली खाकर आप अपना ब्लड शुगर कम कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। अगर कटोरा भर के मुसली या कार्न फ्लेक्स नाश्ते में खाया जाए तो ये तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चीजों में कार्ब की मात्रा ज्यादा और प्रोटीन कम होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये तुरंत ब्लड में जाकर ग्लूकोज में बदल जाती हैं।

ड्राई फ्रूट (Dried Fruits Increase Blood Sugar Level)

हर ड्राई फ्रूट शुगर के मरीज के लिए होता। ड्राई बेरीज, सूखे आम, खजूर आदि खाने से तेजी से शुगर लेवल बढ़ सकता है। सूखे हुए फलों में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसमें चार गुना तक कार्ब की मात्रा बढ़ जाती है।

व्हाइट स्टार्च (White Starch Increase Blood Sugar Level)

व्हाइट ब्रेड, पास्ता, सफेद चावल, मैदे की रोटियां सभी कुछ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं। इन सभी चीजों में मौजूद कार्ब खाते ही ग्लूकोज में बदल जाते र्हैं। इसमें फाइबर की मात्रा कम होने से भी शुगर बढ़ता है।

जूस-सोडा युक्त शुगर ड्रिंक्स (Sugary Drinks Increase Blood Sugar Level)

कोई भी फ्रूट जूस, आर्टिफिशियल फ्रूट ड्रिंक, आईस टी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक तुरंत शुगर को बढ़ाने वाला होता है। सोडा और शुगर ड्रिंक में कार्ब की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इनमें मौजूद फ्रक्टोज की उच्च मात्रा इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, जो कहीं न कहीं मोटापे, फैटी लिवर और दूसरी बीमारियों से संबंधित है।

प्रोसेस्ड फूड्स (Processed Foods Increase Blood Sugar Level)

कुकीज, नमकीन, नमक से भरे नट्स पैकेट में बंद स्नैक्स भी क्विक ब्लड इंक्रीजिंग फूड्स में शुमार हैं। किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड्स शुगर को बढ़ाता है। क्योंकि इन्हें रिफाइन्ड आटे से बनाया जाता है, जो सीधे और बहुत जल्दी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। बिस्किट, चिप्स, कूकीज और दूसरे पैकेट बंद फूड्स का सेवन आपके ब्लड शुगर को सीधा बढ़ाने का काम करता है।

तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है या आप मोटापे और कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं तो भूल कर भी इन चीजों को न खाएं। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।