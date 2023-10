हरी मूंग: वजन कम करने, हार्ट को स्वस्थ रखने और कई और बीमारियों से बचाने के लिए रामबाण

Submitted by:

हरी मूंग एक पौष्टिक फलियां है जो भारत में बहुत लोकप्रिय है। इसे कई तरह से खाया जा सकता है, जैसे कि खिचड़ी, हलवा, लड्डू, या अंकुरित मूंग के रूप में। हरी मूंग में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो इसे सेहत के लिए एक वरदान बनाते हैं।

Health benefits of green moong for weight loss and heart