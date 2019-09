Anti Cancer Diet: डाइट में कच्चे लहसुन और प्याज का सेवन आपकी सेहत को कर्इ तरीकाें से फायदा पहुंचाता है। स्किन, बाल, पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम के राेगाें से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी ये दाेनाें चीजें खाना आपके लिए फायदेमंद साबित हाे सकती हैं। न्यूट्रीशन और कैंसर जर्नल में हालही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि कच्चे लहसुन और प्याज का सेवन करने से स्तन कैंसर के विकास के जोखिम को कम ( Onion, Garlic Diet May Reduce Breast Cancer Risk ) किया जा सकता है।

अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन व प्याज में एेसे एंटी कैंसर घटक पाए जाते हैं जाे Breast Cancer काेशिकाआें के प्रसार काे राेकने प्रभावी हैं।आइए जानते हैं लहसुन व प्याज कैसें स्तन कैंसर से बचाव करते हैं ( How Onions And Garlic Protect Against Breast Cancer ) :-

कच्चा लहसुन

Garlic Nutrition: लहसुन में एल्काइल सल्फर, एस-एलिलिसिस्टीन, डायलील सल्फाइड और डायलील डाइसल्फाइड याैगिक घटक पाए जाते हैं।ये सभी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर हाेते हैं। जो लहसुन को स्तन कैंसर से निपटने में प्रभावी बनाते हैं। इसके अलावा, कच्चा लहसुन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ( Immune System ) काे मजबूत बनता है। जिससे आप जल्द ही किसी राेग की चपेट में नहीं आ सकते हैं।

प्याज

Onion Nutrition : एल्केनाइल सिस्टीन सल्फ्फाइड्स नामक एक यौगिक की उपस्थिति के कारण, प्याज को एंटीकार्सिनोजेनिक माना जाता है।जाे कि स्तन कैंसर की काेशिकाआें के प्रसार काे राेकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्तन कैंसर का खतरा ( Breast Cancer Risk )

अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के अनुसार, स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। आंकड़ों से पता चलता है कि विश्व स्तर पर, 2018 में स्तन कैंसर के 2 मिलियन से अधिक नए मामले सामने आए ।

कैसे हाेता है स्तन कैंसर ( What Is Breast Cancer )

स्तन कैंसर तब होता है जब स्तन की कुछ कोशिकाएं के डीएनए में अज्ञात कारण से बदलाव हाेते हैं। जिससे उनका अनियंत्रित विकास होता है। आगे चलकर ये एक ट्यूमर के ताैर घातक हाे सकता है।

स्तन कैंसर के लक्षण ( Breast Cancer Symptoms )

बीमारी के लक्षण स्तन में गांठ, स्तन के आकार में परिवर्तन, उसके आसपास के क्षेत्र में लालिमा आदि जैसे लक्षण हैं, जैसे बुढ़ापे, स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास, विकिरण का जोखिम, अत्यधिक आयु, पोस्टमेनोपॉज़ल हार्मोन थेरेपी, आदि इस स्थिति को विकसित करने के आपके जोखिम को संभावित रूप से बढ़ा सकते हैं।

यदि आप इस कैंसर के उच्च जोखिम वाले श्रेणी में आते हैं, तो आपको तुरंत एक डॉक्टर से मिलने की जरूरत है।