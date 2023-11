Milk and Munakka : सुबह उठकर दूध में मुनक्का डालकर पिएं, मिलेंगे अनगिनत फायदे

दूध और मुनक्का दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि मुनक्का में फाइबर, हेल्दी फैट्स, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन दोनों को एक साथ मिलाकर सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं।

Milk and Munakka : Drink milk with Munakka every morning for numerous health benefits