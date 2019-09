Tea Benefits For Brain: आप अगर चाय पीने के शाैकिन है ताे आपके लिए अच्छी खबर है। नियमित चाय पीना आपके दिमागी विकास ( Tea For Better Brain Efficiency ) में सहायक हाे सकता हाेती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ( NUS ) के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा किया गया है। शाेध में जानकारी मिली है कि चाय ना पीने वालाें की तुलना में नियमित चाय पीने वालाें लाेगाें का दिमाग ज्यादा सक्रिय ( Organised Brain Regions ) रहता है। शोध दल ने 36 बुजुर्गाें के न्यूरोइमेजिंग डेटा की जांच के बाद यह खोज की है।

NUS योंग लू लिन स्कूल ऑफ मेडिसिन में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा विभाग के सहायक प्रोफेसर आैर शाेध टीम के लीडर फेंग लेई ने बताया कि "हमारे परिणाम मस्तिष्क संरचना के लिए चाय पीने के सकारात्मक योगदान का पहला सबूत पेश करते हैं,और सुझाव देते हैं कि नियमित रूप से चाय पीने से बढ़ती उम्र में मस्तिष्क संगठन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावाें काे राेका जा सकता है"

अनुसंधान को एसेक्स विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सहयोगियों के साथ मिलकर किया गया था, और निष्कर्ष 14 जून 2019 को वैज्ञानिक पत्रिका एजिंग में प्रकाशित किए गए थे।



चाय के नियमित सेवन के फायदे ( Tea Benefits )

पिछले अध्ययनों से भी पता चला है कि चाय का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, और इसके सकारात्मक प्रभावों में मूड में सुधार और हृदय रोग की रोकथाम शामिल है। वास्तव में, असिस्ट प्रो फेंग के नेतृत्व में एक अनुदैर्ध्य अध्ययन ( longitudinal study ) के परिणाम जो 2017 में प्रकाशित हुए थे,दर्शाता है कि नियमित चाय का सेवन वृद्ध व्यक्तियों में संज्ञानात्मक गिरावट ( Old-age Decline ) के जोखिम को 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।इस खोज के बाद, असिस्ट प्रोफेसर फेंग और उनकी टीम ने मस्तिष्क नेटवर्क पर चाय के प्रत्यक्ष प्रभाव ( Tea For Brain Health ) का पता लगाया।

अनुसंधान दल ने 60 और उससे अधिक उम्र के 36 वयस्कों को भर्ती किया, और उनके स्वास्थ्य, जीवन शैली और मनोवैज्ञानिक कल्याण ( psychological well-being ) के बारे में डेटा एकत्र किया।शाेध के दाैरान बुजुर्ग प्रतिभागियों को भी न्यूरोसाइकोलॉजिकल परीक्षण और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) से गुजरना पड़ा। अध्ययन 2015 से 2018 तक किया गया था।

प्रतिभागियों के संज्ञानात्मक प्रदर्शन ( cognitive performance ) और इमेजिंग परिणामों का विश्लेषण करने पर, शोध टीम ने पाया कि जिन व्यक्तियों ने लगभग 25 वर्षों तक सप्ताह में कम से कम चार बार ग्रीन टी, ओलोंग टी या काली चाय का सेवन किया, उनके मस्तिष्क क्षेत्र ऐसे थे जो अधिक कुशल तरीके से परस्पर जुड़े हुए थे।

प्रो फेंग ने कहा कि "हमने अपने पिछले अध्ययनों में दिखाया है कि चाय पीने वालों का गैर-चाय पीने वालों की तुलना में बेहतर संज्ञानात्मक कार्य था। मस्तिष्क नेटवर्क से संबंधित हमारे वर्तमान परिणाम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पिछले निष्कर्षों का समर्थन करते हुए दिखते हैं कि नियमित चाय पीने के सकारात्मक प्रभाव ( Drinking Tea Improves brain health ) हैं।यह मस्तिष्क के अंतरंग कनेक्शनों में व्यवधान को रोककर बेहतर मस्तिष्क संगठन देता है। "