कटहल खाने के बाद भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

कटहल खाने के बाद भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

What not to eat with Jackfruit- कटहल खाने के बाद भूलकर भी आपको 5 चीजे नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये पांच चीजें कटहल के साथ मिलकर जहर समान बन जाती हैं।

Published: March 26, 2022 04:38:47 pm

वेटेरियंस के लिए कहटल सबसे टेस्टी सब्जियों में गिना जाता है। कटहल की सब्जी ही नहीं, उसके पकने पर उसके अंदर के पके बीजों को भी खाया जाताा है। कटहल के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कहटल खाने के बाद या कटहल के साथ क्या चीजें बिलकुल नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद में कटहल के साथ 5 चीजों को खाने की मनाही है। माना जाता है कि ये पांच चीजें कटहल के आगे-पीछे या साथ खाने से जहरीली बन जाती हैं।

कटहल खाने के बाद भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

कटहल खाने के होते हैं कई फायदे कटहल में एंटीऑक्सीडेंटऔर लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। रफेज से भरपूर कटहल पेट और वेट दोनों के लिए अच्छा होता है। ये इम्युनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। एनिमिया में भी इसे खाना बहुत फायदा करता है क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है। विटामिन-बी कटहल बहुत होता है इसलिए कच्चा कटहल डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है। ये बल्ड में इंसुलीन के लेवल को सुधारता है। इसलिए कटहल खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि, इसके भरपूर फायदे मिल सकें।

कटहल के साथ इन चीजों को बिलकुल न लें दूध : कटहल खाने के बाद कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं दूध पीने के बाद भी कटहल का सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और सोरायसिस की समस्या हो सकती है।

शहद : अगर आप कटहल के साथ शहद का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कटहल खाने के बाद शहद का सेवन करने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है।

पपीता: कटहल की सब्जी या पके कटहल को खाने के बाद कभी भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पान: दुनिया भर में कई लोग हैं जो खाने के बाद पान खाते है लेकिन कटहल की सब्जी खाने के बाद पान का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचाता है। कटहल खाने के बाद पान खाने से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

भिंडी: अगर आप कटहल और भिंडी की सब्जियां खा रहे हैं तो ऐसा न करें क्योंकि इन दोनों का साथ सेवन करने से शरीर में कई तरह की समस्याएं जैसे त्वचा संबंधी समस्याएं, सफेद धब्बे हो सकते हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें