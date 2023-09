रिपोर्ट : फिट रहने का सीक्रेट, हफ्ते में कम से कम इतने दिन एक्सरसाइज जरूरी

जयपुरPublished: Sep 05, 2023 01:16:37 pm Submitted by: Manoj Kumar

Exercise at least three days a week is necessary for a healthy life : एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि फिट रहने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन दिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर इसे सप्ताह में पांच दिन कर दिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

