Research Story : आज से ही इन आदतों को बनाएं अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट, दूर भागेंगी बीमारियां

जयपुरPublished: Jun 22, 2023 02:32:58 pm Submitted by: MANOJ VASHISTH

Good Habits of your lifestyle : टैक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खाने की स्पीड व कैलोरी इनटेक से जुड़े एक अध्ययन में पाया है कि धीरे-धीरे छोटी बाइट्स में खाने के बाद पानी ज्यादा पीया जाता है। इससे भूख कम लगती है व हम ओवर इटिंग से बचते हैं।

Good Habits of your lifestyle

If you want to lose weight, learn to eat slowly वजन घटाना है तो धीरे-धीरे खाना सीखें टैक्सास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खाने की स्पीड व कैलोरी इनटेक से जुड़े एक अध्ययन में पाया है कि धीरे-धीरे छोटी बाइट्स में खाने के बाद पानी ज्यादा पीया जाता है। इससे भूख कम लगती है व हम ओवर इटिंग से बचते हैं। खाने की धीमी स्पीड से एनर्जी लॉस कम होता है इससे भी भूख कम लगती है।