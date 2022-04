Right way to drink water: पानी पीते समय इन 6 गलतियों से बचें, सेहत को हो सकते हैं नुकसान

Right way to drink water: पानी अगर सही तरीके से न पिया जाए तो उसके फायदे मिलने तो दूर, नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या आप सही तरीके से पानी पी रहे हैं?

पानी शरीर को फायदा दे इसके लिए जरूरी है कि उसे सही तरीके से पिया जाए। पानी शरीर के लिए औषधि समान होता है, इसकी कमी से जान तक जा सकती है। खास कर गर्मियों में पानी की कमी सबसे ज्यादा होती है और इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप इसे पीने का सही तरीका जानें। अगर आप भी पानी पीते समय यह गलतियां करते हैं, तो उसे तुरंत बदल दें।

एक साथ बहुत सारा पानी पीना-Drink a lot of water at once

प्यास लगी तो एक साथ क्या आप भी बहुत सारा पानी पी लेते हैं। पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन एक साथ ज्यादा मात्रा में पानी पीना सही नहीं है। एक दिन में तीन से चार लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन इससे ज्यादा पीना कई बार नुकसान देह हो सकता है। शरीर में एक साथ ज्यादा मात्रा में पानी पहुचने पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स को पतला कर देता है, जिससे हाइपोनेट्रेमिया नामक स्थिति हो जाती है। इसमें सोडियम का स्तर कम होने लगता है। इसलिए न तो ज्यादा पानी पीएं न एक साथ ज्यादा पीएं।

बहुत जल्दी पानी पीना- Drink water too quickly

पानी बार-बार पीते रहना भी सही नहीं। क्योंकि पानी की अधिकता रक्त में सोडियम और अतिरिक्त तरल पदार्थ को संतुलित नहीं कर पाता है। इसलिए इससे शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है। एडिमा होने का भी खतरा रहता है।

खड़े होकर पानी पीना-Drink water while standing

आयुर्वेद के मुताबिक, जब खड़े होकर पानी पीने से पेट पर अधिक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने पर पानी सीधा इसोफेगस के जरिए प्रेशर के साथ पेट में तेजी से पहुंचता है। इससे पेट और पेट के आसपास की जगह और डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है।

खाना खाते समय पानी पीना-Drink water while eating

खाने खाते-खाते पानी पीते रहना सही नहीं होता। अगर आपको ऐसी आदत है तो आपको बदल लेनी चाहिए। खाने के साथ पानी पीने से पेट फूलने की समस्या अधिक होती है। पानी आपके गैस्ट्रिक जूस को पतला कर देता है, जिससे उन्हें पचाने में मुश्किल होती है, खासकर प्रोटीन को। इतना ही नहीं, आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या का भी ये कारण बनता है। खाने से 30 मिनट पहले और भोजन करने के 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए।

बहुत ठंडा पानी पीना-Drink too cold water

चिलचिलाती गर्मी के दौरान रेफ्रिजरेटर खोलना और ठंडा ठंडा पानी पीना आम बात है। हालांकि यह अच्छा लग सकता है। यह आपकी योनि तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की सबसे लंबी तंत्रिका है।

एक सांस में पानी पीना-Drink water in one breath

अगर आप एक सांस में पानी पीने लगते हैं तो ये भी तरीका आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पानी कई बार सीधे सीने से जाकर लड़ता है और इससे असहनीय दर्द हो सकता है। ये प्रक्रिया आपके अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है।

