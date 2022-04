व्‍हे या सोया प्रोटीन? जानिए वेट लॉस से लेकर मसल्स के लिए कौन है बेस्ट

Whey vs Soy Protein Which is the Best Powder: अगर आप वेट लॉस या मसल्स की मजबूती के लिए इस कंफ्यूजन में है कि व्हे और सोया प्रोटीन में कौन सा बेस्ट है, तो ये खबर आपके बहुत काम की है।

प्रोटीन शरीर में नए नए एंजाइम, मांसपेशी ऊतक और हार्मोन बनाने के साथ ही मसल्स में होने वाली टूट-फूट को रिपेयर करता है और साथ ही वेट लॉस में भी मददगार होता है। वैसे तो खानपान से भी प्रोटीन शरीर को मिलता है, लेकिन ज्यादा जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोटीन के सप्लीमेंट्स भी मौजूद है।

जिम जाने वाले अधिकतर ही व्हे प्रोटीन शेक लेते हैं। बाजार में दो तरह के प्रोटीन पाउडर आसानी से मिलते हैं। पहला व्हे और दूसरा सोया प्रोटीन पाउडर, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन है? ये अगर जानना है तो इस खबर को पढ़ें।

व्हे प्रोटीन का फायदा

व्‍हे प्रोटीन व्हे हार्ड कोर कार्डियों करने वालों जैसे एथलीट और बॉडी बिल्डर की जरूरत होती है। वहीं वेट लॉस के लिए भी प्रोटीन शेक पीना अच्छा माना जाता है। व्हे प्रोटीन में अमीनो एसिड बहुत होता है और ये मांसपेशियों की कोशिका की मरम्मत, रिकवरी और विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। कुछ अध्ययनों की मानें तो व्‍हे प्रोटीन वजन घटाने में मदद करते हैं।

सोया प्रोटीन का फायदा

सोया प्रोटीन सोया प्रोटीन, प्‍लांट बेस्‍ड प्रोटीन होता है जो फलीदार पौधे सोयाबीन से प्राप्त किया जाता है। इसमें भी सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। सोया प्रोटीन उनके लिए बहुत काम का है जिन्हें लैक्टोज इंटोलरेंट की समस्‍या है ।

वजन घटाने के ल‍िए बेस्‍ट है ये प्रोटीन

2011 में द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के अनुसार ओबेसिटी या मोटे लोगों में वजन घटाने के ल‍िए व्‍हे और सोया प्रोटीन दोनों में से व्हे प्रोटीन को ज्यादा बेस्ट माना गया है। क्योंकि रिसर्च में व्हे प्रोटीन का सेवन करने वाले व्यक्तियों में कमर का साइज तेजी से घटा था। हालांकि, शाकाहारियों के लिए सोया प्रोटीन ही बेस्ट है। सोया में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स अधिक होते हैं जो बीमारी होने से बचाते हैं। हालांकि, इसकेस्‍वाद के वजह से ये लोग इसे ज्‍यादा पसंद नहीं करते हैं।

दोनों में से क्‍या है बेहतर

व्हे प्रोटीन और सोया प्रोटीन सप्लीमेंट दोनों ही आहार पूरक हैं, जो आपकी रोज की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन, शोध में व्‍हे प्रोटीन को ही बेहतर माना गया है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

