चुनाव का समय पास आते ही अब प्रशासन को बहिष्कार की मिलने लगी चेतावनी

Submitted by:

डिंडोरीPublished: Apr 03, 2024 11:29:44 am

स्कूल भवन नहीं, पुल भी जर्जर, निराकरण करने लालपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

As the election time approached, the administration started receiving boycott warnings.