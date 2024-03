जब 10 लाशों का दफनाने जेसीबी से खोदे गड्ढे, चीत्कार उठे लोग

डिंडोरीPublished: Mar 01, 2024 01:31:50 pm Submitted by: deepak deewan

Dindori Accident - Pits dug with JCB for burial of 10 dead bodies सभी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। शवों को दफनाने के लिए जब जेसीबी से गड्ढे खुदवाए जा रहे थे तब हर कोई चीत्कार कर उठा।

जब जेसीबी से गड्ढे खुदवाए जा रहे थे तब हर कोई चीत्कार कर उठा

डिंडोरी में रोड एक्सीडेंट में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोगों में से 10 एक ही गांव के थे। गुरुवार को इन सभी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। शवों को दफनाने के लिए जब जेसीबी से गड्ढे खुदवाए जा रहे थे तब हर कोई चीत्कार कर उठा। इधर हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

सड़क हादसे में 21 लोग घायल हुए थे जिनका जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इन घायलों में से आठ लोगों की हालत गंभीर है। इधर हादसे के बाद से शहपुरा के अम्हरी देवरी गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। हादसे में 14 मृतकों में से 10 इसी गांव के हैं। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही गांव के साथ आसपास के इलाके में मातम पसर गया था। जब एक साथ दस लोगों के शवों को दफनाने के लिए उठाया गया तो हर किसी का मानो कलेजा ही फट गया। पुलिस ने जेसीबी से गड्ढे खुदवाए जिनमें सभी शवों को दफना दिया गया। इनमें मदन सिंह, पुन्नू सिंह, सरजू मरावी, मुलिया बाई, कृपाल सिंह, बसंती बाई, लाल सिंह मार्को, रामी बाई , सेमबाई और रामपति बाई को दफनाया। अम्हाई देवरी के लवकेश मार्को की बहन को बेटा हुआ जिसके चौक का कार्यक्रम मंडला के मसूर घुघरी गांव में था। इसमें शामिल होने के लिए 34 लोग गए थे। देर रात कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब सभी लोग वापस लौट रहे थे, तभी बिछिया-बड़झर के बीच मोड़ पर पिकअप अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे ढलान पर पलट गई थी। पिकअप चालक ने की लापरवाही

शहपुरा पुलिस ने अम्हरी देवरी के ओमकार सिंह की शिकायत पर पिकअप चालक अजमेर सिंह तेकाम के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पिकअप गाड़ी का बीमा और फिटनेस कई साल पहले ही खत्म हो गया था। यह गाड़ी उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तेकाम पहले जबलपुर नगर निगम में ग्रेड-2 का कर्मचारी भी रह चुका है। उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया जिसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। यह भी पढ़ें—ठंड-ओला-पानी, चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ से 10 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम पढ़ना जारी रखे