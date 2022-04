यहां मां नर्मदा के दर्शन के लिए बनेगा 50 फिट चौड़ा दर्शन द्वार, बनारस-हरिद्वार घाट की तर्ज पर विकसित होगा डेम घाट

घाट पर करीब पौने 2 करोड़, द्वार पर खर्च होंगे 20 लाख, 50 फिट चौड़ा होगा विशाल दर्शन द्वार

Here, 50 feet wide Darshan Gate will be built for the darshan of Mother Narmada, Dame Ghat will be developed on the lines of Banaras-Haridwar Ghat.