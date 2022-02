ट्रैक्टर पलटने से दबे तीन लोगों की मौत, तीन घायल

गाड़ासरई धान का कोडा बेचने आए थे घोपतपुर लौटते समय हुई घटना

गाड़ासरई. गुरुवार की देर रात बछरगांव रोड पर ट्रैक्टर पलटने से तीन व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं तीन बुरी तरह घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ग्राम घोपतपुर से कुछ लोग धान का कोडा बेचने गाड़ासरई लेकर आए थे। जहां से रात 9 बजे बछरगांव रोड से अपने घर घोपतपुर के लिए जा रहे थे और ढिमरान मुहल्ले पहुंचते ही टै्रक्टर अनियत्रित होकर पलट गया। टैक्टर में कुल 6 लोग सवार थे। टै्रक्टर पलटने से उसमें सवार अमरलाल तेकाम निवासी घोपतपुर, थान सिंह धुर्वे ग्राम पिंडरुखी, तुलसी मरपाची निवासी किवाड ट्रेक्टर के नीचे फंस गए। जिससे उन तीनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं तीन अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया गया। बताया गया कि घायलों में से एक की मौत जिला अस्पताल में हो गई, वही गुरुवार की रात घटना की जानकारी 100 डायल को दी गई। मौके पर पहुंची 100 डायल अधिकारी ने देखा तीन लोग ट्रैक्टर के नीचे बुरी तरह फंसे हुए थे। 100 डायल अधिकारी ने तत्काल बजाग संपर्क कर जेसीबी की व्यवस्था की जो देर रात घटनास्थल पहुंची, जैसे तैसे कड़ी मसक्कत के बाद सभी को टै्रक्टर के नीचे से निकाला गया और रात में ही गाडासरई अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी अन्य 3 की हालत गंभीर बनी हुई थी जिन्हें तत्काल डिंडोरी जिला रेफर किया गया। तीनो मृतक का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सुबह गाड़ासरई के शवगृह में किया गया और शव परिजनों को सौप दिया गया। वहीं गाड़ासरई पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

Three killed, three injured when tractor overturns