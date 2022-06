High cholesterol Sign: पुरुषों को जब दिखने लगें खुद में ये 2 संकेत, समझ लें नसों में जमी वसा हो चुकी है खतरनाक

High cholesterol Sign in men: हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण शरीर पर तभी नजर आते हैं जब नसों में जमी वसा अपने चरम पर होती है। पुरुषों को अगर दो संकेत दिखें तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए।

धमनियों में जब मोम जैसा लिसलिसी वसा जमने लगती है तब हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है। हालांकि, कोलेस्ट्रॉल जब नसों में जमता है तो उसके प्रारंभिक संकेत कभी नहीं दिखते। इसके लक्षण तभी नजर आते हैं जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे नसों में दिक्कत शुरू हो जाती है।

2 Symptoms of high cholesterol in men are more dangerous