विशेषज्ञों ने Covid की एक और लहर कही बात, अमेरिका के 25 राज्यों में बढ़ा कोविड संक्रमण

शिव नादर विश्वविद्यालय नोएडा के वायरोलाजिस्ट प्रोफेसर दीपक सहगल ने बताया वायरस निश्चित रूप से फिर से उभर आया है। कोविड का हालिया प्रकोप केपी वेरिएंट के कारण हुआ है-जो ओमिक्रान वैरिएंट से संबंधित है। उन्होंने यह बात अमेरिका में बढ़ते Covid के मामलों को देखते हुए कही। अमेरिका के 25 राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़े है। इसी के साथ दक्षिण कोरिया में भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

Covid जून और जुलाई के बीच भारत में Covid-19 के 908 नए मामले 908 new cases of Covid-19 in India between June and July विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इस वर्ष जून और जुलाई के बीच भारत में covid-19 के 908 नए मामले सामने आए और दो मौतें हुई हैं। शिव नादर विश्वविद्यालय, नोएडा के वायरोलाजिस्ट प्रोफेसर दीपक सहगल ने बताया, वायरस निश्चित रूप से फिर से उभर आया है। कोविड का हालिया प्रकोप केपी वेरिएंट के कारण हुआ है – जो ओमिक्रान वैरिएंट से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इस वर्ष जून और जुलाई के बीच भारत में covid-19 के 908 नए मामले सामने आए और दो मौतें हुई हैं। शिव नादर विश्वविद्यालय, नोएडा के वायरोलाजिस्ट प्रोफेसर दीपक सहगल ने बताया, वायरस निश्चित रूप से फिर से उभर आया है। कोविड का हालिया प्रकोप केपी वेरिएंट के कारण हुआ है – जो ओमिक्रान वैरिएंट से संबंधित है।