अनुष्का शर्मा को है 'बल्जिंग डिस्क' की समस्या, जानिए इस गंभीर बीमारी की वजह, लक्षण और बचाव

Pain caused by malfunction of the nervous system in the body: एक्ट्रेस और क्रिकेटर विराट कोहली (Virat kohali) की वाइफ अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) नवर्स सिस्टम की एक बीमारी से ग्रस्त हैं, हालांकि इस बीमारी पर उन्होंने काबू पा लिया है। इस बीमारी का नाम है, बल्जिंग Disc (Bulging Disc)। ये बीमारी क्यों होती है और इसके लक्षण और बचाव क्या है, चलिए जानें।

Published: March 31, 2022 02:05:58 pm

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक ऐसी शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं, जिसमें शरीर में बेहद दर्द होता है। बल्जिंग Disc समस्या किसी को भी हो सकती है। ये नर्वस सिस्टम की कमजोरी से होने वाली बीमारी होती है। तो चलिए जानें ये बीमारी है क्या और इसमें शरीर में कहा दर्द होता है।

क्या होता है बल्जिंग Disc? (What is Bulging Disc)

बल्जिंग Discउन लोगों में अधिक देखने को मिलता है जो बेहद ही आरामदायक लाइफस्टाइल जीते हैं। कई बार अधिक फीजियोथेरेपी कराने से भी यह दिक्त होती है। वहीं, गलत तरीके से लंबे समय तक बैठे रहने, रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ने के कारण भी बल्जिंग Disc हो जाता है। ये एक रीढ़ की हड्‌डी में होने वाली बीमारी होती है। जो शरीर के दूसरे अंग को भी प्रभावित करने लगती हैं और व्यक्ति शरीर में बेहद दर्द महसूस करने लगता है। ये बीमारी उनमें अब ज्यादा नजर आती है जो लगातार बैठकर काम करने की आदि होते हैं।

इंटरवर्टेब्रल Disc वरटेब्रा के बीच शॉक एब्जॉवर की तरह काम करता है, लेकिन इस बीमारी में इंटरवर्टेब्रल Disc का आंतरिक भाग Disc से बाहर निकलने लगता है। Disc पर एक मोटी बाहरी परत होती है, जो एक नर्म, जेल जैसे केंद्र से घिरी होती है। बल्जिंग Disc, हर्नियेटेड Disc का कारण बन सकता है। बल्जिंग Disc की समस्या तब होती है, जब फैलाव या उभार आसपास की नर्व रूट्स पर दबाव डालने लगते है, जिससे दर्द होता है और रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे के भाग या शरीर के अन्य भागों में भी बढ़ने लगता है।

ऐसे लोगों में हो सकती है बल्जिंग Disc की समस्या

एक ही जगह पर लगातार बैठे रहने वाले लोगों को ये बीमारी होती है। क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इस बीमारी का असर हर्नियेटेड Disc पर निर्भर करता है। यदि हर्नियेटेड Disc(Herniated disc) लोअर बैक में है, तो आपको जांघों और नितंबों में सबसे ज्यादा दर्द होगा और हर्नियेटेड Discगर्दन में है, तो आपको कंधे और हाथों में दर्द महसूस होगा।

बल्जिंग Disc के लक्षण (Symptoms of Bulging Disc) हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं।

झनझनाहट महसूस होना।

मांसपेशियों में कमजोरी महसूस करना।

दर्द वाली जगह को हिलाने-डुलाने में समस्या होना। बल्जिंग Disc से बचाव के उपाय

नियमित रूप से एक्सरसाइज करें।

लगातार बैठकर काम करने से बचें।

रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें।

Disc और रीढ़ की हड्डियों पर दबाव ना डालें।

बढ़ते वजन को करें कंट्रोल।

एक्टिव रहें।

वॉकिंग, स्विमिंग और योग करें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें