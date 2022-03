मांसपेशियाें और हड्डियों में दर्द के साथ रहती है अकड़न की समस्या तो समझ लें, इस मिनिरल्स की हो रही कमी

मांसपेशियाें और हड्डियों में दर्द के साथ रहती है अकड़न की समस्या तो समझ लें, इस मिनिरल्स की हो रही कमी

Potassium deficiency is the cause of high BP-heart disease - शरीर में जब भी किसी विटामिन-मिनिरल्स या पोषक तत्व की कमी होती है तो इसके संकेत मिलने लगते हैं। कई बार शरीर कई बीमारियों के जरिये भी पोषक तत्वों की कमी का संकेत देता है। तो चलिए जानें कि अगर शरीर में पोटेशियम की कमी होती है तो शरीर में क्या दिक्कते आने लगती हैं।

Published: March 22, 2022 01:34:50 pm

कई बार हम अपने शरीर में विटामिन्स को लेकर तो बहुत सचेत रहते हैं और हेल्दी डाइट भी लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शरीर में अगर सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनिरल्स की कमी होने लगे तो वह भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो चलिए आज आपको पोटेशियम की कमी से जुड़ी वो जानकारी दें, जिसकी कमी के कारण शरीर में तमाम दिक्कते होने लगती हैं।

पोटेशियम शरीर में मांसपेशियों के संकुचन और द्रव संतुलन को विनियमित करने के साथ-साथ नर्व्स पर काम करता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य दिल की धड़कन को सामान्य बनाना है। जब शरीर में पोटैशियम की गंभीर कमी होने लगती है तो हाइपोकैलिमिया का खतरा बढ़ता है। इस स्थिति में असामान्य रूप से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और शरीर अकड़ने लगता है। जोड़ों में दर्द के साथ थकान जैसी समस्या भी पोटेशियम की कमी को बताती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में पोटैशियम का स्तर 3.6 मिलीमोल प्रति लीटर से नीचे आ जाए तो समस्या गंभीर होने लगती है।

सही डाइट न लेने और कई बार दस्त की समस्या में शरीर में पोटैशियम की कमी होने लगती है। अगर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो रही तो आपको कुछ दिक्कते जरूर नजर आएंगी। शरीर में पोटैशियम की कमी से कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए जानें कि पोटेशियम की कमी से शरीर में क्या दिक्कते होती हैं।

1. रात में नींद न आना

अगर शरीर में पोटैशियम की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो इससे रात की नींद खराब होने लगती है। नींद खराब होने के कारण स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन होने लगता है और ये हाई बीपी में तब्दील हो सकता है। कई बार पोटेशियम की कमी ही इनसोम्निया का कारण बनती है।

2. हाई ब्लडप्रेशर की समस्या

पोटैशियम की कमी से हाई बीपी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अगर सोडियम का सेवन ज्यादा किया जा रहा है और पोटेशियम की कमी शरीर में रहती है तो इससे हाई बीपी का खतरा सबसे ज्यादा होगा। पोटेशियम रक्त वाहिकाओं को आराम देता है, जो रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। पोटेशियम शरीर में सोडियम के स्तर को बनाए रखने का भी काम करता है।

3. दिल की धड़कन का बढ़ना

पोटेशियम की कमी से दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती हैं। इस स्थिति को हाइपोकैलिमिया या पोटेशियम की कमी कहा जाता है। हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को विनियमित करने में पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये कम होता है तो इसके कारण ही दिल की धड़कन बढ़ती है और इससे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं।

4. बहुत ज्यादा थकान महसूस होना

पोटेशियम शरीर की सभी कोशिकाओं और ऊतकों में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जब पोटेशियम का स्तर कम हो जाता है तो इसका शरीर के कई कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक थका हुआ महसूस करता है। जैसा दिखता है।

5. पेट फूलना या कब्ज की समस्या

पोटैशियम की कमी के कारण यह आंत में मौजूद मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, जिससे शरीर से भोजन और अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। अगर आंत में पाचन की यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो इससे कब्ज और सूजन जैसी समस्या हो सकती है।

6. मासपेशियों में अकड़न और हडि्डयों में दर्द पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में दर्द और अकड्न के साथ शरीर में दर्द भी रहता है। कई बार हह्डियों में भी दर्द बना रहता है। शरीर में झुनझुनी-सुन्नता भी महसूस होती है।

पोटैशियम के लिए खाएं ये चीजें

1. आलू

2. अनार

3. एवोकैडो

4. शकरकंद

5. पालक

6. सफेद बीन्स

7. नारियल पानी

8. चुकंदर

9. सोयाबीन

10. टमाटर

