शरीर के इन 3 अंगों में सूजन बताती है कोलेस्ट्रॉल से धमनियों 60% तक सिकुड़ चुकी हैं

कोलेस्ट्रॉल और सूजन: क्या संबंध है? Cholesterol and inflammation: what's the connection?



कोलेस्ट्रॉल (High cholesterol ) एक वसायुक्त पदार्थ है जो शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब शरीर में "खराब" कोलेस्ट्रॉल ("LDL") का स्तर "अच्छे" कोलेस्ट्रॉल ("HDL") से अधिक हो जाता है, तो यह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है।

कोलेस्ट्रॉल (High cholesterol ) बढ़ने पर सूजन क्यों आती है?



Why does swelling occur when cholesterol increases?

रक्त धमनियों में वसा का जमाव: जब LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, तो यह धमनियों में जमा हो सकता है। यह धमनियों को संकुचित करता है और रक्त प्रवाह को बाधित करता है।

ऑक्सीजन की कमी: जब धमनियां संकुचित होती हैं, तो शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है।

सूजन: ऑक्सीजन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। यह सूजन शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है, जिसमें पैर, हाथ, और आंखें शामिल हैं।