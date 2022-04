चेहरे के दाग-धब्बे और मुहांसे हो जाएंगे गायब, आजमा कर देखें ये औषधिय मास्क

Home remedies to get rid of acne scars: चेहरे पर दाग धब्बे या मुहांसे होना बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन इनसे होने वाली परेशानी इससे कहीं ज्यादा होती है। अगर आप भी अपने चेहरे पर पड़े दाग या मुहांसों से परेशान हैं , तो चलिए जानें इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।

नई दिल्ली Published: April 02, 2022 07:50:22 am

मुहांसों के कारण स्किन पर काले, भूले या लाल दाग बनते हैं। इन दाग से मुक्ति पाना आसान नहीं होता है, हालांकि मुश्किल भी नहीं है। बस कुछ सावधानी और उपायों से आप इन दाग-धब्बों से ही नहीं, मुहांसों से भी मुक्ति पा सकते हैं। मुहांसे और इनके दाग से मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। सबसे पहले ये जान लें कि मुहांसो के दाग केवल आपकी गलतियों के कारण ही पड़ते हैं। इसलिए अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए इस खबर को जरूर पढ़ें।

मुहांसे और दाग बनने से रोकने के तरीके (ways to prevent acne and scars) मुहांसे अधिकतर ऑयली स्किन पर ही आते हैं, इसलिए अपनी स्किन को दिन में कई बार पानी से धोएं। स्किन पर आप किसी मेडिकेटेड सोप का यूज करें और ध्यान रहें कि चेहरे को बिलकुल रगड़े नहीं। स्किन पर दाने जो बने हैं, उस पर नाखून नहीं लगने चाहिए। नाखून लगने के कारण ही वह दाग में बदलते हैं। नाखून के प्रोटीन से टच होने के कारण दाग बनते हैं। मुहांसे पर अगर कोई क्रिम या औषधि लगाएं तो उसे ईयरबड्स की मदद से लगाएं। मुहांसोें को फोड़े नहीं। मुहांसाने पर कभी बहुत ज्यादा मेकअप न लगाएं। स्किन पर ऑयल फ्री क्रीम ही लगाएं।

मुहांसे और दाग से बचाव के लिए सबसे बेस्ट होम रेमेडी (home remedies to prevent acne and scars) अपनी स्किन पर जब भी संभव हो नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाएं। इससे स्किन पर जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो दूर होगी और मुंहासे भी सूखेंगे।

मुहांसों पर फिटकरी के पाउडर को लगाएं। ये प्राकृतिक एंटीसेप्टिक बेहद कारगर है और इससे स्किन का ऐक्ससे ऑयल भी कम होगा। इसे लगाने से दाने बहुत ही तेजी से सूखते हैं।

मुहांसों और दाग पर जायफल घिस कर लगाने की आदत डाल लें। ये दाग और मुंहासे दोनों पर कारगर है।

मुहांसे के दाग पर आप विटामिन सी की टेबलेट को पानी में घोल कर लगाएं। ऐसा वीक में कई बार करें। इससे दाग गायब होने लगेंगे।

एक्टिवेटे चारकोल का प्रयोग करें। इस चारकोल को आप केवल पानी में घोलकर चेहरे पर लगाना शुरू कर दें। ये दाग-धब्बों को दूर करने में बहुत कारगर है।

एप्पल साइडर विनेगर को भी आप दाग वाली जगह पर लगाने की आदत डाल लें। ये आसानी से दाग को हल्का कर देगा। (डिस्क्लेमर: आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।)

