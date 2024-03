केवल चीनी ही नहीं, ये 5 हेल्दी चीजें भी बढ़ा सकती हैं Blood Sugar, डायबिटीज की जड़ हैं ये चीजें

ये 5 चीजें शुगर के मरीजों को खाने बचना चाहिए Diabetes patients should avoid eating these 5 things

हर तरह के फ्रूट जूस All types of fruit juices

फलों का रस हमें ताजगी और सेहतमंदी का अहसास दिलाता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए नहीं है जो शुगर (Blood Sugar) के मरीज हैं। फलों का रस में गहराई से फ्रुक्टोज होता है, जिसका अधिक सेवन इंसुलिन रेसिस्टेंस, मोटापा, और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए, शुगर के मरीजों को फलों के रस की बजाय साबूत फलों का सेवन करना बेहतर होता है।