Seasonal Affective Disorder: सर्दी के मौसम में जब लगे डर, इन तरीकाें से करें दूर

Seasonal Affective Disorder In Hindi: सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। कई लोगों के लिए ये मौसम बेहद सुहावना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मानसिक स्वास्थ पर सर्दी का नकारात्मक असर पड़ता है। जिसे सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर यानि एसएडी के तौर पर जाना जाता है। जो एक विशेष मौसम में व्यक्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के अवसादों में से एक है। ये बीमारी मौसम के साथ शुरू होती है और मौसम के साथ ही खत्म हो जाती है।अधिकांश लोगों को सर्दी के मौसम में एसएडी की समस्या होती है। नींद की समस्या, भूख में कमी, एक्टिविटी में रूचि न होना, अकेलापन, घबराहट , आत्मविश्वास की कमी आदि एसएडी के प्रमुख लक्षण ( seasonal affective disorder symptoms ) हैं।

एसएडी का अनुभव करने वाले लोगों के लिए, सामान्य गतिविधियों जैसे कि सामाजिककरण, काम पर जाना, पारिवारिक जीवन, बाहर काम करना, भोजन करना आदि मुश्किल हो जाता है। इलाज के तौर पर फोटोथेरेपी, दवा और मनोचिकित्सा आदि का सहारा लिया जा सकता हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे घरेलू तरीके भी हैं जिनसे Seasonal Affective Disorder की समस्या को काबू किया जा सकता है। हांलाकि ये कभी-कभी उपलब्ध चिकित्सा सहायता जितने कारगार नहीं होते, लेकिन चिकित्सा उपचारों की सहायता कर सकते हैं, और आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं। आइए जानते हैं SAD की समस्या को काबू करने के कुछ नेचुरल टिप्स ( seasonal affective disorder natural treatment ) के बारे में :-

धूप का मजा लें ( Step out in the sunlight )

क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों के मौसम में लोग अपना बहुत सारा समय धूप में क्यों व्यतीत करते हैं? सर्द मौसम में धूप से मिलने वाली गर्माहट स्पष्ट रूप से इसका एक कारण है, लेकिन खास बात ये है कि सूर्य का प्रकाश एसएडी की समस्या से राहत देता है। प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में न आना सर्दियों के SAD के सामान्य कारणों में से एक है। यदि आपको लगता है कि आप एसएडी के लक्षण ये ग्रसित हैं, तो हर दिन सूरज की रोशनी में एक या दो घंटे बिताएं, और आप एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे।

अपनी डाइट का खयाल रखें ( Eat Healthy Diet )

आपका आहार आपके मानसिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान के अनुसार, जो लोग सर्दी SAD का अनुभव करते हैं, वे अधिक कार्ब्स का सेवन करते हैं। यदि आप भी इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्ब्स को सीमित करना होगा। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे न केवल शरीर को पर्याप्त रूप से विटामिन डी मिलता है, बल्कि सर्दियों में धूप की अनुपस्थिति के कारण, यह एसएडी से लड़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व के तौर पर भी काम करता है। रेशेदार, पौष्टिक भोजन करें, जंक और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ से दूर रहें।

सक्रिय रहें ( Stay Active )

सर्दी के मौसम में भी आपका एक्टिव रहना जरूरी है। अगर आप ठंड के कारण व्यायाम करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, तो इनडोर व्यायाम की कोशिश करें। इनडोर व्यायाम जैसे योग, पुश-अप्स या सीढ़ियां चढ़ना आदि, काम पर जाना या बाज़ार जाना आदि आपको एसएडी से लड़ने में मदद कर सकते हैं।