चेहरे से लेकर हाथ-पैर तक में आ रही सूजन, तो जानें किन बीमारियों का बढ़ रहा खतरा

चेहरे से लेकर हाथ-पैर तक में आ रही सूजन, तो जानें किन बीमारियों का बढ़ रहा खतरा

Causes of swelling in the body: शरीर में सूजन होना किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। कई बार सूजन किसी खास जगह नजर आती है, जैसे चेहरे, हाथ-पैर या पूरे शरीर में। हालांकि, सूजन कोई बीमारी नहीं, लेकिन सूजन बीमारी का संकेत जरूर होता हैं।

सूजन शरीर के अंदर हो रहे बदलाव और परेशानी को बताता है। सूजन होने की एक नहीं कई वजह हो सकती है और मुख्यत: सभी वजहें गंभीर ही होती हैं। शरीर में होने वाली सूजन को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस अंग में परेशानी हो रही है। सूजन की समस्या के साथ कई बार बार-बार प्यास लगना और बुखार होने जैसे भी संकेत शरीर देता है। तो चलिए जानें कि सूजन की वजह क्या है और किन बीमारियों का ये संकेत होती हैं। साथ ही इनका घरेलू उपचार क्या होता है।

शरीर में सूजन से पहचानें किस अंग में है परेशानी किडनी की समस्या- अगर सूजन आपके चेहरे और हाथ पैर में भी नजर आ रहा है तो ये किडनी की समस्या का संकेत है। किडनी जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती तो शरीर से विषैले तत्व बाहर नहीं निकल पाते और ये शरीर में जमा होने लगते हैं, इसकी वजह से सूजन की समस्या होती है।

थॉयरायड- अगर आपके शरीर में मोटापा सूजन की तरह नजर आ रहा तो ये हाइपो थायरॉयरिडिज्म का लक्षण हो सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ये समस्या होती है। दिल की बीमारी- जांघ और हाथ में सूजन नजर आ रही तो ये आपके दिल की बीमारी का संकेत है।

लिवर की समस्या- लिवर की समस्या में पेट में सूजन और दर्द दोनों हो सकता है। कई बार पीरियड्स में भी पेट में सूजन आती है, हांलांकि ये पीरियड्स खतम होने के बाद खत्म भी हो जाती है।

पैरों में सूजन-डीप वेन थ्राम्बोसिस के कारण पैरों में सूजन और दर्द की समस्या होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में कहीं किसी एक नस के भीतर रक्त का थक्का बन जाता है। डीप वेन थ्राम्बोसिस निचले पैर में होता है। रक्त का थक्का जमा हुआ रक्त है जो रक्त के साथ दूसरे स्थानों तक स्थानांतरित हो सकता है।

आंखों के नीचे सूजन-आंखों के नीचे की सूजन उम्र बढ़ने के कारण भी होती है। जब वसा के पैड और कोलेजन घटने लगते है तो आंखों के आसपास सूजन और स्किन का रंग बदलेने लगता है।



सूजन खत्म करने के घरेलू उपाय वैसे तो शरीर की सूजन तभी ठीक होती है, जिस बीमारी की वजह से यह हुई है। हालांकि, कुछ घरेलू उपचार ऐसे भी हैं जो शरीर की सूजन को कम करने के साथ शरीर की कई बीमारियों पर कागर होते हैं।

हल्दी और दूध पीने से शरीर के बाहरी ही नहीं अंदरूनी सूजन में भी बहुत आराम आता है।

गर्म पानी में नमक डालकर उससे सूजन वाली जगह की सिकाई से बहुत आराम मिलता है।

कुछ सूजन पर आईस से सिकाई करना लाभप्रद होता है। मोच आदि में बर्फ की सिकाई ज्यादा अच्छी होती है।

जीरा और चीनी को एक बराबर लेकर इसे पीस लें और इसे पानी के साथ दिन में कम से कम तीन बार लें।

प्याज और हल्दी को चोट और सूजन वाली जगह पर लगाने से तुंरत आराम मिलता है।

सोंठ दस ग्राम लें और उसमें गुड़ मिला लें। इसे खाने से भी शरीर की सूजन दूर होती है।

खजूर खाने से भी सूजन की समस्या दूर होती है। (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

