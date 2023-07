बारिश में इस वजह से बढ़ जाती है शुगर मरीजों की समस्या, जानिए कैस रखें ख्याल

जयपुरPublished: Jul 31, 2023 11:38:11 am Submitted by: Anil Kumar

Tips to Control Diabetes In Monsoon: मानसून सीजन वो होता है जो बारिश के जरिए चिपचिपी गर्मी से दिलाता है।

Tips to Control Diabetes In Monsoon: मानसून सीजन वो होता है जो बारिश के जरिए चिपचिपी गर्मी से दिलाता है। गौरतलब है कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है और देश के कई हिस्सों में इतनी भयानक बारिश हो रही है कि बाढ़ की स्थिति बन गई है। ऐसे में खुद को बचाना और सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर बारिश कुछ बीमारियां भी लेकर आती है जैसे सर्दी-खांसी, वायरल फीवर आदि। इसी के साथ डायबिटीज मरीजों (Diabetes In Monsoon) के लिए खतरा बढ़ने लगता है। इस वजह से इस मौसम में आपको अधिक सुरक्षा और सावधानी रखनी चाहिए।