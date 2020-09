Coronavirus टेस्ट कराने पहुंची गर्भवती महिला, टूटकर गले में फंस गई सैंपल स्टिक, उसके बाद...

स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर कोई भी अनहोनी घट सकती है (Sampling Stick Stucked In Pregnant Lady's Throat During Corona Testing In Bokaro Jharkhand) (Jharkhand News) (Bokaro News) (Dumka News)...