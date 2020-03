इन अपराधियों पर झलक रहा है फांसी पर चढऩे का खौफ

बालिका से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के फांसी की सजा ( rape and murder culprit capital punishment) प्राप्त तीनों अपराधियों को केन्द्रीय कारागृह की काल कोठरियों में ( culprit in dark room of jail ) अलग-अलग रखा गया है। तीनों अपराधियों के चेहरों पर मौत का खौफ साफ झलक रहा है।