गांव में लगा मेला, 2 बुजुर्गों की हुई बेरहम हत्या, दहशत में लोग

मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र के लखनपुर पंचायत भवन के पास दोनों शव पाए गए (Two Old Man Found Dead In Dumka Jharkhand) (Jharkhand NewS) (Dumka News)...