जननायक बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती पर निकाली रैली

डूंगरपुर. राजस्थान शिड्यूल एरिया संघर्ष समिति, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ शिड्यूल एरिया एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से जननायक बिरसा मुंडा की 144वीं जयंती, डूंगरपुर के पूर्व शासक डूंगर बरंडा की 781वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर नए बस स्टैंड से कलक्टरी तक रैली निकाली गई। रैली में शिड्यूल एरिया ( Schedule area ) में समस्त वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण ( Reservation in proportion to population ) और विशेषाधिकार आर्टिकल 244 (1) पांचवी अनुसूची के प्रावधान लागू करवाने की मांग की गई। रैली डाइट भवन से रवाना होकर तहसील चौराहा होते हुए कलक्टरी पहुंची, जहां सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को शंकरलाल कटारा, सोमालाल कोटेड़, कमलकिशोर पारगी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। इसके बाद समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलक्टर आलोक रंजन को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम तीन ज्ञापन सौपें। प्रदेशाध्यक्ष शंकरलाल कटारा ने बताया सभा के बाद जिला कलक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौपें गए ज्ञापन में 27 सूत्रीय मांगों के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) एवं पांचवी अनुसूची ( Fifth Schedule ) के माध्यम से शिड्यूल एरिया (अनुसूचित क्षेत्र) संभाग उदयपुर में विशेषाधिकार दिलवाने की मांग की गई है।

