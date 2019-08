गुजरात के कडावा बांध खतरे के निशान पर, डूंगरपुर के सागवाड़ा में High Alert, गांव तुरंत खाली करवाने के निर्देश

गुजरात के कडावा बांध खतरे के निशान पर, डूंगरपुर के सागवाड़ा में High Alert, गांव तुरंत खाली करवाने के निर्देश

Continue Heavy Rain in Rajasthan : बारिश अपना कहर ( Current Rain in Rajasthan ) भरपा रही है। IMD के अलर्ट ( Rain Alert in Rajasthan ) के बाद एक बार फिर शुरू हो गया है। Rajasthan के डूंगरपुर जिले में स्थित सागवाड़ा में बारिश के कहर के चलते अचानक High Alert जारी हो गया। Bisalpur Dam News:साथ ही बारिश के बाद बीसलपुर बांध में भी पानी की आवक जारी है। बीसलपुर बांध में शनिवार दोपहर 2 बजे तक बांध में 314.27 आरएल मीटर पानी ( Bisalpur Dam Water Level ) दर्ज हुआ।