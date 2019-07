तेज बारिश-अंधड़ ने मचाई तबाही, पोल और टावर गिरे, पेड़ हुए धराशायी, दीवार ढहने से 4 घायल

डूंगरपुर.

रविवार को दोपहर तक तेज धूप और उमस के बाद शाम करीब साढ़े चार बजे अंधड के साथ बादल भी गरज कर आए। करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। ( heavy rain and storm damage in dungarpur ) इस दौरान तेज हवाओं और अंधड़ के कारण कई जगहों पर बिजली के पोल गिरे तो कहीं पेड़ तक उखड़ गए। यदि अंधड 10 से 15 मिनट ओर चलता तो निश्चित रूप से जिले में भारी तबाहीं ( Storm Damage In Rajasthan ) मच जाती।



इसके पहले सुबह से ही तेज धूप रही। दोपहर बाद उमस शुरू हो गई और साढ़े चार बजे तक अचानक ही धूलभरी तेज हवाएं चलने लगी। साथ ही कुछ ही क्षण बाद तेज बारिश ( heavy rain in Rajasthan ) भी हो गई।



शहर में भारी नुकसान

अंधड़ की वजह से पूरे शहर में साढ़े चार बजे के बाद से बिजली गुल हो गई। बिजली निगम सूत्रों के अनुसार पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर आठ पेड़, नौ पोल और टावर धराशायी हुए हैं। इस कारण कई स्थानों पर बिजली तार टूट जाने के कारण विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। हालांकि, पांच बजे के बाद निगम की ओर से अलग अलग टीमें गठित कर पूरे शहर में बिजली सप्लाई सुचारू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

बारिश में ढही दीवार, चार जने घायल, दो जने उदयपुर रैफर

शहर के कुशालमगरी के निकट तेज बारिश और अंधड से टे्रक्टर शो रूम के निर्माणावधीन ऊपरी मंजिल की दीवार ढहने से चार जने घायल हो गए है। इन में से दो जनों को उदयपुर रैफर कर दिया है और दो बच्चों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

कुशालमगरी के निकट एक ट्रेक्टर शो रूम का निर्माण चल रहा है। शो रूम के ऊपर दूसरी मंजिल की दीवार बनाई जा रही थी। तेज बारिश और अंधड के दौरान ये दीवार ढह गई। ( wall collapse ) वहीं दीवार के निकट ही निवासरत गाडलिया लुहार परिवार के घर के ऊपर दीवार का मलबा गिरा। इससे घर के अंदर नाहर सिंह, मणिदेवी पत्नी नाहरसिंह, सुरेश पुत्र प्रकाश (10), सोनल पुत्री प्रकाश (9) घायल हो गए। बाद में इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से नाहरसिंह और मणिदेवी को उदयपुर रैफर किया है।

करंट से पांच भैंसों की मौत

शहर ( Dungarpur news ) के निकट सुरपुर पुलिए के पास खेत में बिजली पोल से फैले करंट से पांच भैंसों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भीलवटा निवासी बंशीलाल पुत्र मोगा कोटेड की तीन भैसे और नारायण पुत्र थावरा की दो भैंसे जो खेत में चर रही थी। इस दौरान तेज बारिश और अंधड के कारण पोल के तार टूट गए और इससे खेत में फैल गया। पांचों भैंसे करंट की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। घटनाक्रम के बाद पूरा परिवार दुखी हो गया।