Rajasthan Crime : पति-पत्नी खा रहे थे खाना, अचानक भतीजे ने चाकू मार दिया, जानें क्या था मामला?

Rajasthan Crime : सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है पर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति अपराधी बन जाता है। ऐसा ही एक मामला डूंगरपुर में देखने को मिला। डूंगरपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के लालपुरा क्षेत्र में चाचा की हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए नाबालिग भतीजे को डिटेन कर लिया है। थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि लालपुरा निवासी जरीना पत्नी सलीम खान ने रिपोर्ट में बताया कि वह व उसका पति सलीम दोनों 21 मई की रात को घर के बाहर बैठे हुए थे। इस दौरान उसकी जेठानी आई और दोनों के साथ विवाद के करने लगी। विवाद के दौरान हाथपाई शुरू हो गई।