राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन का 18.43 करोड़ रुपए लागत से हो रहा कायाकल्प, वागड़-मेवाड़ की संस्कृति की दिखेगी झलक

अमृत स्टेशन योजना के तहत डूंगरपुर स्टेशन पर जो कार्य हो रहे हैं, उसमें स्टेशन बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया गया है। वहीं, 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज का लगभग 30 फीसदी काम पूर्ण कर लिया है। ओवर हेड वाटर टैंक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म शेल्टर प्लेटफार्म सर्फेसिंग और वेटिंग हॉल का काम भी पूर्ण कर लिया है। जबकि पार्किंग एरिया, साईंनेज, लिट और टॉयलेट आदि का काम जारी है।

इसके अलावा जन घोषणा प्रणाली, कोच स्थिति प्रदर्शन प्रणाली, मानक रैंप, दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय, दिव्यांगों के अनुकूल जल बूथ आदि का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया की सामने की चारदीवारी, प्लेटफॉर्म नंबर एक के छोर पर दो शौचालय, लैंडस्केपिंग /बागवानी, एस्केलेटर, हेल्प बूथ, दिव्यांगजन पार्किंग, कला एवं संस्कृति के कार्य, द्वितीय प्रवेश द्वार का विकास, एफओबी विस्तार और पोर्च का विस्तार कार्य भी प्रस्तावित है।