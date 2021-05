दुर्ग जिले में लॉकडाउन में हुई सबसे ज्यादा चोरी, पुलिस चौराहे पर खड़ी रही इधर घर में घुसकर चोरों ने लाखों पर कर दिया हाथ साफ

Coronavirus lockdown in Durg: दुर्ग जिले में 22 थाना और 6 चौकी है। लॉकडाउन के बीच चोरों ने कोई थाना क्षेत्र को नहीं छोड़ा। रोज करीब तीन चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे।

भिलाई. दुर्ग जिला प्रशासन ने कोराना संक्रमण (Coronavirus in Chhattisgarh) की चेन को तोडऩे संपूर्ण लॉकडाउन (lockdown in Durg) की घोषणा होते ही पूरा शहर लॉक हो गया। पूरे जिले में पुलिस का पहरा लग गया। चौक चौराहों समेत प्रमुख जगहों पर वर्दी और जिला प्रशानस के लोग नजर आ रहे थे। पूरे धैर्य के साथ लोग अपने-अपने घर पर रहे। बावजूद अप्रेल में करीब 74 चोरी, नकबजनी और लूट जैसी घटनाएं हो गई। चोरों (Theft in Durg) ने सूने मकान, राह चलते लोगों को निशाना बनाया। लगातार वारदात को अंजाम दिया।

दुर्ग जिले में चोरों का राज

दुर्ग जिले में 22 थाना और 6 चौकी है। लॉकडाउन के बीच चोरों ने कोई थाना क्षेत्र को नहीं छोड़ा। रोज करीब तीन चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे। पुलिस (Durg police) लोगों को घर में नसीहते देती रही। इधर चोरों ने सूने मकान और दुकानों को निशाना बनाकर घटना को अंजाम देते रहे। कई ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि लोग घर में सोते रहे और चोर चोरी कर ले गए। पुलिस कई मामले में प्रकरण दर्ज किया। कई मामले में पुलिस ने शिकायतें लेकर चलता कर दिया। इसमें अपराध दर्ज नहीं किया। कागजों में लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिलाया गया। जिले के कुल थानों में पुलिस की एक माह की आंकड़े के अनुसार 74 मामले थाना तक पहुंचे। इसमें शिकायतें भी जुड़ी है।

लॉकडाउन में लूट की घटना को दिया अंजाम

कोरोना लॉकडाउन में बदमाशों ने जामुल में बोगदा पुलिया घासीदास नगर के पास बाइक सवार को रोक कर उसके साथ मारपीट किया। मोबाइल और पैसे लूट कर फरार हो गए। स्मृति नगर में में स्कूटर सवार से मोबाइल और पैसा छिनकर भाग गए थे। इस तरह भिलाई नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति की मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गए थे।

अप्रेल माह में चोरी की वारदात

साधारण चोरी- 25

नकबजनी - 33

वाहन चोरी - 14

लूट - 02

चोरी की वजह ज्यादातर नशा

कई मामले में पुलिस ने चोरों को पकड़ा। पूछताछ में यह बात सामने आई लॉकडाउन के बीच दुकानें बंद हो गई। लोगों के काम धाम ठप पड़ गए। नशे के आदी बदमाशों ने चोरी करने का रास्ता अपनाया। बंद दुकान और सूने मकानों में चोरी व नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया।