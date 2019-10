बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका, SAIL में 463 पदों पर बंपर भर्ती, ऐसे करें आवेदन

भिलाई. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Steel Authority of India) के बोकारो स्टील प्लांट (Bokaro Steel Plant) में ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इसके तहत कुल 463 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इनमें ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन ट्रेनी, टेक्निशियन (बॉयलर) और अटेंडेंट-कम-टेक्निशियन ट्रेनी के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है : (SAIL job vacancy 2019)

ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन ट्रेनी, कुल पद : 302 (अनारक्षित-121)

(विषय के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

मेकेनिकल, पद : 80 (अनारक्षित-32)

मेटालर्जी, पद : 100 (अनारक्षित-40)

इलेक्ट्रिकल, पद : 80 (अनारक्षित-32)

केमिकल, पद : 10 (अनारक्षित-04)

सेरामिक्स, पद : 10 (अनारक्षित-04)

इंस्ट्रूमेंटेशन, पद : 22 (अनारक्षित-09)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल/मेटालर्जी/केमिकल/सेरामिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन (बॉयलर), पद : 08 (अनारक्षित-03)

योग्यता : दसवीं पास होने के साथ इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- प्रथम श्रेणी के साथ बॉयलर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

अटेंडेंट-कम-टेक्निशियन ट्रेनी, पद : 153 (अनारक्षित-62)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास हो और एनसीवीटी द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास किया हो।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

जरूरी सूचना : आयु की गणना 11 अक्टूबर 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

शारीरिक मापदंड :

लंबाई :

पुरुष : 155 सेंटीमीटर

महिला : 143 सेंटीमीटर

वजन :

पुरुष : 45 किलोग्राम

महिला : 35 किलोग्राम

चयन प्रक्रिया : योग्यता उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल/ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को स्किल/ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

आवेदन शुल्क (पदों के अनुसार) :

- ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन (ट्रेनी) : सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये।

- ऑपरेटर-कम-टेक्निशियन (बॉयलर) : सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये।

- अटेंडेंट-कम-टेक्निशियन ट्रेनी : सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेटबैंकिंग से कर सकते हैं।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवार सबसे पहले वेबसाइट (www.sail.co.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर करियर्स ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब खुलने वाले नए पेज पर जॉब्स सेक्शन में जाएं और नीचे दिए गए व्यू ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद नए पेज पर बोकारो स्टील प्लांट के तहत दिखाई दे रहे • ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF OCTT, OCT(BOILER) AND ACTT AGAINST ADVERTISEMENT NO. BSL/R/2019-04 लिंक पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 11 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.sail.co.in