कोरोना थर्ड वेव से बच्चों को बचाने इस जिले के कलेक्टर ने शुरू की तैयारी, कोविड हॉस्पिटल में बनेगा 25 बेड का चाइल्ड ICU

Third wave of coronavirus in Durg: छोटे बच्चों के लिए ऑक्सीजन हुड की जरूरत होगी ताकि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट देने में किसी तरह की असुविधा न हो। वेंटीलेटर बेड्स को बच्चों के मुताबिक एडजस्ट करना होगा।