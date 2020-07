इस गांव के युवाओं ने बंजर जमीन पर पेड़ लगाकर कमाए हजारों रुपए, रंग लाई जहां सोच वहां हरियाली की मुहिम

पेड़ पौधें लगाओ जीवन बचाओ का नारा लेकर महमरा गांव के युवाओं ने दो साल पहले मुहिम शुरू की थी। युवाओं ने अपनी मेहनत के बूते आज खाली जमीन को आंखों को सुकून देने वाली एक खूबसूरत उपवन में बदल दिया है। (one home one tree campaign in chhattisgarh)