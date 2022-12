Girls! सेल्फ डिफेन्स के लिए याद रखें ये 10 टिप्स, कोई छू भी न पाएगा - मुंह की खाएगा

Submitted by:

लड़कियों और महिलाओं को हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है और ऐसे में उनका अकेले घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। घर लौटते समय रात हो गई तो उन्हें अपनी सुरक्षा का डर रस्ते भर सताता रहता है। यहां हम लड़कियों के लिए कुछ सेप्टी टिप्स लेकर आए हैं, जिनसे लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं।

10 important safety tips every girl must know