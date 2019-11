'कहीं भी सरकार बनानी हो शाह से संपर्क करें', महाराष्ट्र पर बनी सरकार पर देखें ऐसे 10 मजेदार मीम्स

नई दिल्ली | एक महीने पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, तब भाजपा और शिवसेना को सरकार बनाने का मौका मिला था। लेकिन शिवसेना की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री उनके तरफ से ही बनेगा। जिसके बाद 28 दिन तक भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपनी-अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। 22 नवंबर की शाम को ये घोषणा की गई महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनेगी जिसके सीएम उद्धव ठाकरे होंगे। लेकिन रात भर में कुछ ऐसा हुआ कि सुबह पूरा मामला उलट हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जिनका साथ दिया है एनसीपी के अजित पवार। ऐसे में ट्विटर यूजर्स कैसे शांत रह सकते हैं, उन्होेंने भी मीम्स की बाढ़ ला दी है।

I had stated this to friends.. BJP will only form Govt..and CM will be Devendra Fadnavisji..Congrats Sir #MaharashtraPolitics #BJPNCP pic.twitter.com/jM1tXdNIMu — Prashant Mishra (@prashantm2583) November 23, 2019

शिवसेना को इतना बड़ा झटका लगने के बाद अलग-अलग तरह के फनी मीम्स सामने आ रहे हैं। जिसमें अमित शाह की काफी प्रशंसा की जा रही है। देखिए कैसे इस मीम में लिखा है जंहा मोटा भाई वहां ऐसा ही होता है।

Mota bhai rocked Shiv Sena shocked. Sanjay Raut Ko to samajh me nahi aaya hoga ki kya hua

#MaharashtraPolitics pic.twitter.com/gqSeowSLlG — Santosh Gupta (@santosh_sgupta) November 23, 2019

इस मीम को खास तरीके से बनाया गया है कि न्यूजपेपर में पढ़ा शिवसेना और टीवी न्यूज चैनल पर देखा बीजेपी।महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है। इन फनी मीम्स पर बहुत तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं।

What a morning.. if we read newspapers.. Congress-NCP-Shiv Sena forming govt in Maharashtra.. and if we watch TV.. BJP has already form the govt here. #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/SoreRU2scc — Tripathi Vachaspati (@TripathiVachas1) November 23, 2019

इस मीम में दिखाया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जैसा कोई नहीं है। वो जंहा चाहे सरकार बना सकते हैं। अमित शाह की फोटो पर लिखा गया है कि हर स्टेट में तेरी सरकार बना दूं।

इस मीम को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। राजपाल यादव पागलों की हालत में पूछता दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया। ये सीन शायद फिल्म चुपके-चुपके का है। इसमें दर्शाया गया है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे सोच रहे थे कि सरकार तो बन ही गई है लेकिन सुबह उन्हें खबरों से पता चलता है कि बीजेपी और एनसीपी ने सरकार बना ली है।

इस मीम में दिखाया गया है कि मोटा भाई यानी की अमित शाह ने महाराष्ट्र की सरकार में सर्जीकल स्ट्राइक कर दी है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाईयां दी जा रही है।

Overnight surgical strike in Maharashtra by Mota Bhai @AmitShah

Congratulations to @Dev_Fadnavis and @AjitPawarSpeaks and all maharashtrians



And a lesson to @OfficeofUT @AUThackeray and @rautsanjay61 that never mess with shah-nkya — Jay (@Jay08995413) November 23, 2019

देखें यूजर ने कितना फनी मीम बनाया है। प्रियंका को भी यूजर्स ने कोसने में कसर नहीं छोड़ी। लोग प्रियंका को पनौती बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा इनका क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है।

#Motabhai



ANI: Sena,Cong,NCP join hands



Amit Shah : Ok



NDTV : NCP SS INC, common minimum program is ready



Amit : Ok



Times : Uddhav Thackeray to be the next cm of Maharashtra



Amit : Ok



BREAKING NEWS: BJP NCP forms government in Maharashtra



Amit : 👇🏻 pic.twitter.com/pUKr9INvMF — Rahul Vishwakarma (@RahulVi44898406) November 23, 2019

Breaking News : in an overnight twist #BJPNCP form government #Maharashtra.



Happiest Person right now : pic.twitter.com/QUes0ULtXW — Roadside Memer (@RoadsideMemer) November 23, 2019

इस मीम में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें संजय राउत जैसा एक आदमी डांस करते हुए नजर आ रहा है और साथ में कैप्शन लिखा गया है कि राउत ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया। इन फनी मीम्स की लगातार झड़ी लगी हुई है। यूजर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे रातों रात हुए इस बदलाव पर शिवसेना के बारे में बोलने और अमित शाह की तारीफ करने में।