ये हैं साल 2019 की 10 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्होने बनाया कमाई न करने का रिकार्ड

नई दिल्ल।बॉलीवुड में 2019 का साल फिल्मों के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। इस साल बॉलीवुड में कई फिल्में रिलीज हुई। कुछ ने ताबड़तोड कमाई भी की लेकिन कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप भी हुई। आज हम आपको साल 2019 में रिलीज हुई 10 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पर्दे पर जादू बिखेरने में नाकाम रही।

1- कलंक (Kalank) हिन्दी पीरियड ड्रामा फिल्म है। फिल्म "अभिषेक वरमन" (Abhishek varman) के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म 17 अप्रेल 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय, माधुरी, वरुण, आलिया भट्ट और आदित्य रॅाय कपूर अहम भूमिका थे।फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपये। फिल्म ने 76.5 करोड़ रुपये की कमाई की । ये बिग बजट फिल्म बिग फ्लॉप हो गई।

2- 11 जनवरी 2019 को एक फिल्म रिलीज हुई। नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर(The Accidental prime minister) । फिल्म अपने नाम की तरह ही कमाई कर पाई।फिल्म एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह (Manmohan singh) के कार्यकाल के बारे में बनी थी। जिसमें मनमोहन सिंह (Manmohan singh) का किरदार अनुपम खेर(Anupam kher) ने निभाया था। फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपये था, लेकिन फिल्म कुल 21 करोड़ रूपये का ही बिजनेस कर पाई।

3- स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the year 2) करण जौहक की ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। ये फिल्म साल 2012 में आई वरूण धवन की "स्टूडेंट ऑफ द इयर (Student of the year) का सीक्वेल थी।फिल्म को बनाने में कुल 75 करोड़ रुपये की लागत लगी, और फिल्म ने कमाए 66.85 करोड़ रुपये।

4- खानदानी शफाखाना(khandaani shafakhana) 2 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ ही रैपर- सिंगर बादशाह(rapper badshah) ने भी बॉलीवुड डेब्यू किया था। सोनाक्षी सिन्हा(sonakshi sinha) और वरुण शर्मा(varun sharma) स्टारर फिल्म खानदानी शफाखाना ने केवल 3.83 करोड़ का बिजनेस किया था।

5- 14 जुलाई 2019 को रिलीज हुई फिल्म गेम ओवर (game over) को लोगों ने खूब पसंद किया लेकिन सिनेमाहाल में देखने नहीं गए। फिल्म फ्लॉप हो गई। इसमें तापसी पन्नू (taapsee pannu) लीड रोल में थी।

6- वाय चीट इंडिया ( Why Cheat india) रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई। विवाद फिल्म के नाम को लेकर था। पहले फिल्म का नाम चीट इंडिया ( Cheat india) था। बाद में इसमें वाय जोड़ दिया गया।इमरान हाशमी (Emraan hashmi) की ये फिल्म बोरिंग स्टोरी होने की वजह से फिल्म हुई फ्लॅाप। फिल्म का बजट 27 करोड़ रुपये था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 8.5 करोड़ रुपये ही हो पाया।

7- इंडियास मोस्ट वांटेड (India's most wanted) एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। लेकिन फिल्म में एक्टिंग कहीं दिखी ही नहीं। सब फर्जी सा लग रहा था। लोगों को पसंद नहीं आई ऐर फ्लॉप हो गई।फिल्म के मेन स्टार अर्जुन कपूर( Arjun kapoor) थे।

8- जबरिया जोड़ी(jabariya jodi) फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा(sidharth malhotra) और परिणीति(parineeti chopra) लीड रोल में थे। फिल्म ने पहले दिन 2.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी तो वहीं फिल्म ने कुल 16.33 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। जबरिया जोड़ी का निर्देशन प्रशांत सिंह ने किया था।

9-नवाजुद्दीन सिद्दिकी (Nawazuddin siddiqui) की फिल्म ठाकरे(Thakrey) भी फ्लॉप हो गई। फिल्म शिवसेना (Shivsena) के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे (Bala saheb thakrey) पर बनी बायोग्राफिक है।

10- एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा" (Ek ladki ko dekha to aisa laga) 1 फरवरी 2019 को रिलीज हुई। फिल्म में अनिल कपूर, सोनम कपूर, "सारा अर्जुन, राजकुमार राव और जूही चावला मेन रोल में आए नजर।फिल्म कुल 35 करोड़ की लागत के बाद बनी, और कमाई 19 करोड़ की ही हो पाई।