अपने रोने की वजह से ट्रोल हुई नेहा कक्कड़, ये 10 मीम देखकर आपका हंसते-हंसते पेट दर्द हो जाएगा

नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) अपनी दमदार आवाज और गानों कि वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन इस बार उनके किसी और काम को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल, नेहा कक्कड़ इन दिनों ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर अपने रोने की वजह से ट्रेंड कर रही हैं। नेहा पर कई मीम और जोक्स बन रहे हैं। चलिए आपको पढ़वाते हैं कि नेहा को लेकर लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिख रहे हैं।

Contestant :- I feel hungry after every 3-4 hours



Neha kakkar - pic.twitter.com/peWEC3f3UB — Ashudgr8 (@Ancient__Sinner) September 14, 2019

Contestant - i have just 5 fingers in my one hand...



Neha kakkar - pic.twitter.com/Yn7Jr7Nsfy — Rude Pundit (@Rudeguy2007) September 14, 2019

Contestant : I have just one father..



Neha Kakkar : pic.twitter.com/JSxi9rwNo3 — Chirag (@chirag_rachchh) September 14, 2019

I have only one pair kidney



Neha Kakkar :- pic.twitter.com/usDAZmw6o7 — Zamal Akbar جمال اکبر (@zamalmd15) September 14, 2019

Contestant : I get 2G speed in my area.



Neha Kakkar : pic.twitter.com/PQXyizb2ba — Kalpesh dethe (@Kalpesh_d) September 14, 2019

Contestant- My heart have to work 24*7

Neha Kakkar pic.twitter.com/AjTn1Fa2Cz — tanrajbhati (@tanrajbhati) September 14, 2019

South Mumbai Girl - My parents did not give me money to buy my 142th pair of designer footwear.



Neha Kakkar - pic.twitter.com/W3tlGMgAqx — Saloni (@Saloni_inolaS) September 14, 2019

Contestant: I don't have any emotional story.



Neha Kakkar: pic.twitter.com/IV66lgPlX1 — IMRAN KHAN (@imranmkkhan) September 14, 2019