सुषमा स्वराज के अलविदा कहने पर क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम, देखें ये 10 इमोशनल ट्वीट्स

नई दिल्ली। 67 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं देश की कुशल राजनीतिज्ञ, ओजस्वी वक्ता सुषमा स्वराज को देश ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सुषमा स्वराज ने कई मजबूर लोगों की मदद की फिर वो चाहे भारत की जनता हो या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की अवाम। सुषमा स्वराज ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए कई पाकिस्तानी मज़लूमों की मदद की है। जब भी उनसे किसी ने दिल से मदद मांगी उन्होंने हमेशा उनकी समस्या सुलझाई। आइए एक नज़र डालते हैं उन 10 ट्वीट्स पर जो पाकिस्तान की अवाम ने उन्हें याद करते हुए किए।

साल 2017 में पाकिस्तान में एक साल की बच्ची के इलाज के लिए वीजा की ज़रुरत थी। बच्ची के परिजन ने सुषमा स्वराज से ट्विटर के ज़रिए वीजा के लिए गुहार लगाई थी जिसके बाद उस परिवार को वीजा उपलब्ध कराया गया।

Ma'am @SushmaSwaraj this is humble request to approve our pending medical visa request of my 1year daughter for her open heart surgery — Hira Shiraz (@shiraz_hira) October 10, 2017

We are giving visa for the open heart surgery of your one year old daughter Shireen Shiraz in India. https://t.co/Jx0h5GI0qN — sushma swaraj (@SushmaSwaraj) October 10, 2017

इसी तरह सुषमा स्वराज ने लाहौर के मूल निवासी शाहज़ेब इकबाल की मदद की, जिन्होंने अपने चचेरे भाई के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मेडिकल वीजा के लिए मदद मांगी थी। उन्होंने ट्विटर पर मंत्री से कहा, "अल्लाह के बाद आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं... कृपया हमें इस्लामाबाद दूतावास (भारतीय उच्चायोग) से मेडिकल वीजा जारी करने की अनुमति दें।"

सुषमा स्वराज ने ट्वीट के साथ तुरंत जवाब दिया, "भारत आपकी आशा पर खरा उतरेगा। हम तुरंत वीजा जारी करेंगे।"

India will not belie your hope. We will issue the visa immediately. @IndiainPakistan https://t.co/XMGaNrA5i6 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 25, 2017

उसी साल, साजिदा बीबी नाम की एक अन्य पाकिस्तानी ने भी सुषमा स्वराज से भारतीय चिकित्सा वीजा की मांग की। उसने लिखा, "सुषमा स्वराज, मेरा नाम साजिदा बीबी है मैंने दो साल पहले मेदांता अस्पताल हरियाणा में लिवर ट्रांसप्लांट करवाया था। अब मुझे दोबारा वीजा लेने में जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे तुरंत वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत है। कृपया मेरे निवेदन पर सुनवाई करें।"

@SushmaSwaraj me sajida bibi under went liver transplant in medenta hospital haryana two year back now developed complications i need urgent follow up i applied already for visa kindly issue my visa it humble request to you — sajida bakhsh (@BakhshSajida) November 25, 2017

Yes. We will give you the medical visa. @IndiainPakistan https://t.co/uW9hLrS7fn — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 25, 2017

सिर्फ इतने ही नहीं हैं जिनकी सुषमा स्वराज ने अपनी ट्विटर पॉलिसी के ज़रिए मदद की है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान लोगों के रिएक्शन के बारे में जो वाकई में भावुक कर देने वाले हैं।

Sad to hear shocking news about #SushmaSwaraj 😔

The personality of Sushma mam had an image of Iron lady. She also helped the Pakistani people, may Allah give peace to the departed soul.#RIPSushmaJi pic.twitter.com/fLB2CNEToL — Fiyaat🇵🇰 (@Fiyaat_) August 7, 2019

उनकी मदद करने के तरीके ने उन्हें लोगों के बीच पसंदीदा बना दिया। जिसके लिए उन्हें बहुत सम्मान मिला।

I can't believe this some Pakistani people mocking #SushmaSwaraj death, If hatred is tied on the eyes, it can cause a person to do anything.

"I apologize on behalf of all of them" #RIPSushmaJi 🙏 — Fiyaat🇵🇰 (@Fiyaat_) August 7, 2019

पाकिस्तान के एक ट्विटर यूजर का कहना है कि- मुस्लिमों को पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है... लेकिन ऐसा होता है तो तो मैं चाहूंगा कि सुषमा स्वराज पाकिस्तान में पैदा हों और यहां एक राजनेता बनें।"

We as Muslims don't believe in dusra Janam... But if there's any, I would want #sushmaswaraj to be born in Pakistan and become a politician here..



Such a talented human she was, the best India could get as their FM.#sushmasawraj #SushmaJi — Lone Wolf (@Pak_Faujj) August 6, 2019

एक शख्स का कहना है- "सुषमा स्वराज जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वह पाकिस्तानी जरूरतमंद मरीजों के लिए मसीहा थीं, उन्होंने भारत में इलाज कराने के लिए कई पाकिस्तानियों को वीजा दिए।"

Saddened to hear about the passing away of Sushma Swaraj Ji. She was the maseeha of Pakistani needy patients, granted so many visas to get them treated in India. #RIPSushmaSwarajJi — Fazil Jamili (@faziljamili) August 6, 2019

"हम दुश्मन हैं मैं सहमत हूं, लेकिन मैं सुषमा स्वराज का बहुत बड़ा प्रशंसक था।"

"I was waiting to see this day in my lifetime", God had read her tweet..



We are enemies agreed, but I was a grt fan of #sushmaswaraj.. the way she used to help her fellow and mostly poor Indians in other countries, that was outstanding.. we need to learn a lot from her life. https://t.co/mGE08VYjzE — Lone Wolf (@Pak_Faujj) August 6, 2019