नई दिल्ली। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खान-पान पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय रेल या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) या उनके वेंडरों की ओर से ट्रेन या स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध कराए जा रहे खाने-पीने के सामान पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा था। वित्त मंत्रालय ने यह कदम गा‍ड़‍ियों, प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खानपान की वस्तुओं और पेयों पर लागू जीएसटी की दर में समानता लाना है।

With the approval of competent authority,its clarified that GST rate on supply of food & drinks by the Indian Railways or Indian Railways Catering & Tourism Corporation Ltd. or their licensees, whether in trains or at platforms (static units), will be 5% without input tax credit.