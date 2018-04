नर्इ दिल्ली। अगर आपको भी एटीएम से पैसे निकालकर बिना देखे पर्स में रख लेने की आदत है तो सावधान हो जाएं। एटीएम मशीन पर अंधा भरोसा करना आपको भारी पड़ सकती हैं। दरअसल एटीएम से नोट निकालते वक्त एक एेसा मामला सामने आया जिसके बाद निश्चित ही आप किसी भी एटीएम पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में यूनाइटेड बैंक के एक एटीएम से पैसे निकालते वक्त एक एेसा वाकया हुआ कि इसको लेकर लोगों में खलबली मच गर्इ। जब एक शख्स यूनाइटेड बैंक के इस एटीएम से पैसे निकाल रहा था उस समय एटीएम से एक के बाद एक चूरन वाले नोट निकलने लगा। जैसे ही लोगों को इस नकली नोटों के बारे में पता चला तो चारो तरफ खलबली मच गर्इ।



बैंक ने दर्ज करार्इ शिकायत

इस मामले के सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन भी हरकत में आते हुए एटीएम में नोट डालने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारीयाें पर शिकायत दर्ज करार्इ। ये मामला बरेली के सुभाष नगर इलाके का है। एटीएम से नकली नोट निकलने के बाद अब लोगों को इसे बैंक में वापस जमा कराने में परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस वाकये के सामने आने के बाद यूनाइटेड बैंक के ब्रांच मैनेजर ने बताया कि, बैंक की तरफ से एक-एक नोट जांच परख के दिया जाता है। इसके बाद भी यदि कोर्इ गड़बड़ी सामने आती है तो इसकी जांच करार्इ जाएगी।

Bareilly: A United Bank of India ATM in Subhash Nagar had dispensed fake notes. I had withdrawn money from their. One of the 500 rupees note turned out to be fake: Ashok Pathak, complainant pic.twitter.com/7A74EtnILl