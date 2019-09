'बेली डांस' की धुन पर थिरकेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी, ट्विटर यूजर ने बताया 'नया पाकिस्तान'!

नई दिल्ली। ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि कोई देश अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने और विदेशी निवेशकों को अपने देश में रुपया लगाने के उद्देश्य से उन्हें रिझाने के लिए बेली डांस का आयोजन करे। जी हां, पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ है।

अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में सरहद चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 4 से 8 सितंबर तक एक आयोजन किया गया था। जिसमें विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए बेली डांस का आयोजन किया गया।

When a Country is in State of war, jugularvein cut it off, curfew prevail for more than a month, Dollar, Petrol, Inflation & unemployment rate is on apogee of History, BRT has Turned garbage, this kind of investment bring humiliation to Country. Belly Dance reprenting #Pakistan. pic.twitter.com/wNKtQ5PLxE