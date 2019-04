रफाल डील पर बड़ा खुलासा: PM मोदी के दौरे के बाद फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी को दी 1052 करोड़ रुपए की छूट

नई दिल्ली। रफाल डील पर सरकार और अनिल अंबानी की मुश्किलें कम नही हो पा रही है। अब इस डील में नया मोड़ आ गया है। दरअसल फ्रांसीसी अखबार ले मोंड ने खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राफेल सौदे के ऐलान के फौरन बाद फ्रांस सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी पर बकाया 1119 करोड़ रुपए के बकाए को माफ कर दिया था और सिर्फ 57 करोड़ रुपए में मामला रफा कर दिया था।

अखबार के संवाददाता ने ट्टीट कर दी जानकारी

ये मामला तब सामने आया जब ले मोंड अखबार के दक्षिण एशिया संवाददाता जूलियन बोसो ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर इसकी पूरी जानकारी दी।

ऐसे हुआ सारा खेल

आपको बता दें कि अनिल अंबानी की एक टेलिकॉम कंपनी जिसका नाम रिलायंस एटलांटिक फ्लैग फ्रांस है। अनिल की ये कंपनी फ्रांस में रजिस्टर्ड है। रिलायंस एटलांटिक पर साल 2007 से 2010 के बीच करीब 60 मिलियन यूरो की टैक्स देनदारी थी। कंपनी ने कुल देनदारी के बदले 7.6 मिलियन यूरो (करीब 57 करोड़ रुपए) चुकाकर मामले को रफा - दफा कर दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद हुआ फैसला

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2015 में फ्रांस की कंपनी दसाल्ट से 36 रफाल विमान खरीदने के सौदे का ऐलान किया था। जब यह ऐलान किया गया तबतक अनिल अंबानी की कंपनी की देनदारी बढ़कर 151 मिलियन यूरो हो चुकी थी। लेकिन मोदी सरकार द्वारा राफेल खरीदने के ऐलान के 6 माह के बाद फ्रांस के टैक्स अधिकारियों ने रिलायंस के साथ सिर्फ 7.3 मिलियन यूरो (करीब 57 करोड़ रुपए) लेकर मामला रफा-दफा कर दिया गया। फ्रांस सरकार ने यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राफेल सौदे की घोषणा के फौरन बाद लिया था। पीएम मोदी ने जिस सौदे की घोषणा की थी उसके मुताबिक राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉस्ट का अनिल अंबानी की सिर्फ दो सप्ताह पुरानी कंपनी के साथ करीब 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट करार हुआ था।

कांग्रेस ने बोला हमला

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के जाने- माने अखबार ‘ले मोंडे’ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिसके मुताबित फ्रांस सरकार ने भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस अटलांटिक फ्लैग फ्रांस के 1119 करोड़ रुपए के बकाए को माफ कर सिर्फ 57 करोड़ रुपए में मामला रफा कर दिया था। सुरजेवाला ने कहा कि अखबार ने लिखा है कि यह छूट भारत सरकार की ओर से फ्रांस से फ्लाइंग वे हालत में तैयार 36 विमान खरीदने के ऐलान के 6 महीने बाद दी गई थी। इस आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये छूट रफाल सौदे के बदले में 'AA' के एजेंट की मदद से दी गई है

Murky Layers of ‘Corruption’ & ‘Money Trail’ in the Rafale Scam Saga is Out !



pm modi acted as a middleman for his Crony friend ‘AA’ !



French Govt waived off € 143.7 Million of Tax Liability of Modi’s Crony Friend ‘AA’!



एक ही चौकीदार चोर है - अब चोरी रंगे हाथों पकड़ी गयी है! pic.twitter.com/IRCX9XKK4N