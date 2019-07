Bitcoin के जरिए Child Porn और Drugs की बढ़ रही मांग, इस साल 70 हजार करोड़ खर्च होने का अनुमान

नई दिल्ली। अवैध ऑनलाइन मार्केट ( Illegal online marketplace ) में बिटकाॅइन ( Bitcoin ) के जरिए ड्रग्स ( drugs ) से लेकर चाइल्ड पाॅर्न ( child porn ) तेजी से बढ़ रहा है। चैनएनालिसिस ( Chainanalysis ) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल ड्रग्स और चाइल्ड पाॅर्न पर बिटकाॅइन के जरिए 1 अरब डाॅलर ( करीब 70 हजार करोड़ रुपये ) से भी अधिक खर्च हो सकता है। एक तरफ अवैध तरीके से बिटकाॅइन के जरिए लेनदेन पूरी दुनिया में घटा है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल काॅइन ( Digital Coin ) के जरिए इस साल डाॅर्क वेब ( Dark web ) पर करोड़ो डाॅलर खर्च किए जा रहे हैं। डिजिटल तरीके से अवैध खनन पहले की तुलना में घटकर 51.5 करोड़ डाॅलर रह गया है।

इस फर्म का काम क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज ( Cryptocurrency Exchange ) की जांच से लेकर अवैध लेनदेन को कम करना है। साल 2017 में बिटकाॅइन के जरिए डार्कनेट पर कुल खर्च अपने चरम पर था। इस दौरान कुल 87.2 करोड़ डाॅलर खर्च किए गए। हालांकि, बीते डेढ़ साल में इसमें गिरावट आई है। इस कंपनी की रिपोर्ट के बाद डिजिटल टोकन के क्षेत्र में नियामकीय जोखिम पर ध्यान जरूरी हो गया है।

क्रिप्टोकरंसी के जरिए होने वाले क्राइम को रोकने की पहल

पिछले माह, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ( financial action task force ) ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर 'Know Your Customer' के बारे में जरूरी नियमों को पता लगाने का कोशिया किया। बता दें कि FATF एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो मनी लाॅन्ड्रिंग और आतंकी फाइनेंसिंग के रोकथाम पर काम करती है। जून माह में ही यूरोपोल ने भी कई कंपनियों से बातचीत की, ताकि क्रिप्टोकरंसी के जरिए होने वाले क्राइम को राेका जा सके।

ड्रग्स से लेकर चाइल्ड पाॅर्न तक की सबसे अधिक डिमांड

चेनएनालिसिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस में Hydra सबसे शीर्ष पर है। फर्म ने यह दावा बिटकाॅइन एक्सचेंज के जरिए इन साइट्स पर होने वाले विश्लेषण की जांच करने के बाद किया है। इसके जरिए यदि सबसे अधिक कोई वस्तु बेची जाती है, ताे वो ड्रग्स है। लेकिन, चाइल्ड पाॅर्न व चुराये हुए क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड भी सबसे अधिक है। इन मार्केटप्लेस में सबसे अधिक इस्तेामल होने वाले क्रिप्टोकरंसी में बिटकाॅइन है। इसके बाद माेनेरो का इस्तेमाल किया जाता है।

चेनएनालिसिस की एक अधिकारी के मुताबिक, "बिटकाॅइन के जरिए भले ही अवैध खर्च तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन, अवैध डील से संबंधित बिटकाॅइन लेनदेन कम हुआ है। इस साल अब तक बिटकाॅइन के जरिए होने वाले अवैध लेनदेन केवल 1 फीसदी ही रहा है, जोकि 2012 में 7 फीसदी रहा था।"

