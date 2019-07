Budget 2019: निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट, मौके को खास बनाने माता-पिता भी पहुंचे संसद

नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को लोकसभा में मोदी सरकार ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) के दूसरे कार्यकाल का बजट ( budget 2019 ) पेश कर रही हैं। वित्तमंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का यह पहला आम बजट है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए निर्मला सीतारमण के माता-पिता ( Nirmala Sitharaman parents ) सावित्री और नारायाण सीतारमण भी संसद पहुंचे।

#WATCH Delhi: Parents of Finance Minister Nirmala Sitharaman - Savitri and Narayanan Sitharaman - arrive at the Parliament. She will present her maiden Budget at 11 AM in Lok Sabha. #Budget2019 pic.twitter.com/Wp3INz7ifN