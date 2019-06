NITI Aayog के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा, RAW व IB में भी हुई नियुक्ति

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नीति आयोग ( Niti Ayog ) के CEO अमिताभ कांत ( Amitabh Kant ) का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अमिताभ कांत का मौजूदा कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा था। कांत, 1980 बैच के केरल काडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने पहली बार नेशनल इंस्टीट्यूट फाॅर ट्रांसफाॅर्मिंग इंडिया ( National Institute for Transforming India ) आयोग के CEO के रूप में अपना कार्यभार 17 फरवरी 2016 को संभाला था।

Amitabh Kant gets extension as CEO NITI Aayog for a period of two years. (file pic) pic.twitter.com/003frTwEON